誰這麼惡劣！八卦山大佛參佛道 3尊觀音石雕慘遭斷指

八卦山參佛步道的佛身右手5指全遭砍斷。（記者湯世名攝）

2017-10-20 17:49

〔記者湯世名／彰化報導〕石雕浩劫！彰化市八卦山大佛風景區參佛道有20多年歷史的32尊法相，遊客今天赫然發現，竟有3尊慘遭斷指，離奇的是，被敲斷的手指都不見蹤影，彰化縣政府派員現場勘查當場傻眼，彰化警方也已據報展開調查，務必要揪出破壞石雕的兇手法辦！

八卦山大佛是彰化縣最具代表性的地標與著名旅遊景點，沿著卦山路進入大佛風景區入口牌樓，順著參佛大道拾級而上，映入眼簾的是兩側各有16尊由青斗石打造的觀世音菩薩現身法相，造型從奇異的妖魔鬼怪，到氣質翩翩莊嚴肅穆，表現出觀世音菩薩度眾生時，隨因緣而變化出的萬千法相。

今天有遊客沿參佛大道步行而上時，赫然發現這32尊法相中，包括佛身、聲聞身、辟支佛身等3尊法相都慘遭斷指，其中，佛身右手5指全遭砍斷，聲聞身右手食指遭斷指，辟支佛身則是左右手拇指都遭斷指。

遊客氣憤地說，他們經常到八卦山禮佛，每回必定會經過參佛大道，這32尊法相表情、肢體各有特色，經常可以看到遊客與法相合照留念，沒想到竟有人會惡劣到把法相斷指，而且離奇的是，地面上完全不見斷指的蹤影。

警方據報後，已調閱沿路監視器畫面展開追查，務必要將兇手繩之以法。

八卦山參佛步道的佛身右手5指全遭砍斷。（記者湯世名攝）

聲聞身右手食指遭斷指。（記者湯世名攝）

辟支佛身左右手拇指都遭斷指，手段令人髮指。（記者湯世名攝）

八卦山參佛步道的佛身右手5指全遭砍斷。（記者湯世名攝）

八卦山大佛風景區參佛道32尊法相，造型各異，莊嚴肅穆，今天遊客卻發現竟有3尊慘遭斷指。（記者湯世名攝）