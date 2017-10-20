老公鬧自殺 妻子開直播尋人

2017-10-20 17:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉一對夫婦因經濟問題吵架，蕭姓丈夫直嚷著要去自殺，隨即出門不見蹤影，妻子深怕遇有不測，只好在臉書開直播說丈夫有輕生念頭，請大家幫忙尋人，警方接獲通報，前往附近搜尋，最後在社頭第六公墓附近找到已經神智不清的蕭男，並在車內發現多顆安眠藥與剩半罐清潔劑，經緊急送醫急救才挽回一命。

警方調查，33歲的蕭姓男子因長期失業，常與妻子因金錢問題吵架，19日凌晨2點，他先吞下多顆安眠藥，然後表示要喝農藥自殺，就甩門而出，蕭妻擔心丈夫真的去尋死，趕緊報警，警方透過蕭男的手機定位，約10分鐘就在社頭第六公墓停車場找到蕭男。

田中警分局朝興派出所所所長林俊銘指出，警方獲報後，立即通知線上巡邏員警找人，透過手機定位，警員鄭晊榤沿著第六公墓周邊尋找，才在山坡停車場發現奄奄一息的蕭男，車內還留有半瓶清潔劑，警方趕緊將蕭男送醫，幸好洗潔劑毒性還不強，緊急催吐後，已無生命危險，當天凌晨4點就返家休息。

林俊銘說，蕭妻向警方表示，當下見丈夫奪門而出，怕發生意外因此先報警，當時又害怕丈夫真的去尋死，只好在臉書直播要民眾幫忙找尋，幸好警方很快就找到人，隨後也移除影像，對於造成困擾感到抱歉。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980