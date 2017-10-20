父母管教嚴 五金工廠富二代偷竊「賺」零用錢

2017-10-20 16:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕嚴官府出厚賊？家境富裕的五金工廠富二代陳姓男子，於網友租屋處夜宿時偷走電腦與褲子，警方到陳嫌住處取贓物時，赫然發現他住在彰化縣鄉間的豪宅，父親經營五金工廠，家境相當富裕，對兒子管得頗嚴格，不願多給零用錢，陳嫌遂以偷竊來滿足自己，員警問陳嫌：「你家境很好，為什麼還要偷東西？」，他用怨懟的語氣說：「那些（財產）是我爸媽的，又不是我的！」。

台中市警局第三分局合作派出所本月14日接到報案，王姓男子指控說，他透過手機交友軟體，認識了住在彰化縣的陳姓男子，他邀請陳男到台中市的租屋處聊天，雙方聊得很投緣，陳男遂在他的租屋處暫住一夜，不料，卻趁他入睡後，潛入室友的房間內偷東西，竊走平板電腦、香水與褲子後獨自離去，當時室友不在，房間也沒上鎖，他翌日上午清醒後，陳男已不見蹤影，經室友反映，他懷疑自己「引狼入室」，陳男就是竊嫌。

警方鎖定陳嫌，並到陳嫌位於彰化縣的住處搜得贓物，警方搜索時詫異發現，陳嫌住處是彰化縣鄉間的一棟豪宅，父親經營五金工廠，家中相當富裕，陳嫌卻有多次偷竊的紀錄，員警忍不住問他：「你家境很好，為什麼還要偷東西？」，陳嫌卻用怨懟的口吻說：「那些（財產）是我爸媽的，又不是我的！」

據了解，陳嫌的父母親管兒子頗嚴格，不願給太多的零用錢，案發後，警方請陳嫌的父母親一起陪同其子偵訊，但雙親都不願來，全案依竊盜罪函送台中地檢署偵辦。