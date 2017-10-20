退伍連長遭辱 退輔會：西堤主管為口出惡言致歉

2017-10-20 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕網傳有退伍的王姓職業軍人到西堤分店求職，卻遭副店長以「我最痛恨志願役」、「你們軍人最不懂放下身段」等理由拒絕，退輔會今對此表示，事件傳開後該店經理已親自到王姓民眾家中，稱副店長當日因情緒管控不當、口出惡言並為此致歉。退輔會也強調，將持續輔導王姓前連長就業。

有民眾在「爆料公社」貼文，指自己的丈夫日前到西堤一家分店應徵大廳見習襄理，沒想到卻遭該店的副店長以在軍中曾任連長的理由大做文章，甚至口不擇言地說「我最痛恨的就是你們志願役。志願役平常又沒什麼事又只會凹義務役……」等仇恨言論，該文在網路引發許多網友關注，部分網友甚至還怒嗆要發起拒吃，今日西堤方面則表示，該公司主管已與王姓男子取得聯繫，並獲得求職者諒解。

據《蘋果日報》報導，退輔會今表示，該店經理於上午已親自到王姓民眾家中致歉，並稱副店長當日是因情緒管控不當而口出惡言，對於造成王姓民眾不舒服感到抱歉。針對退役軍人求職遭遇困難，退輔會也表示這並非個案，王姓民眾的遭遇過去許多退伍軍人也曾碰過，是職場對退除役軍人的刻板印象，不過退輔會也強調，會持續輔導王姓民眾找到合適、滿意的工作。

報導提到，針對是否有歧視退役軍人，西堤公關未正面回應，僅說是求職者感受上的落差，並強調日後會加強幹部面談的訓練，讓所有求職者都可以感受到尊重。