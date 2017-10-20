高材生失戀易崩潰？ 精神科醫生：被放大檢視

2017-10-20 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕台大潑酸案震驚社會，也讓許多人連想到過去的清大王水案、台大宅王案、高醫大情殺案，有人質疑是否求學過程中較為順利的高材生們，在面對感情挫折時較無法接受，甚至可能會出現脫序行為？精神科醫生則表示，這種說法並不公平，反而是因為頂著名校光環才被放大檢視；恐怖情人跟一些特徵有關，像是邊緣性人格特質、情緒起伏大、占有慾強等，跟是否就讀名校無關。

據《ETNEWS》報導，台北市立聯合醫院中興院區兒童青少年精神科主治醫師蔣立德表示，頂著名校光環的學生被放大檢視，讓人誤以為會念書的孩子EQ相對差，其實這是不公平的說法，因為每個人都可能遇到感情問題，而且人格特質不能從聰明才智判斷，而是由相處過程中，觀察其情緒控制的能力。

蔣立德指出，如果在交往過程中，發現對方的情緒常起伏不定，憤怒時會摔東西、大小聲，甚至有暴力攻擊行為，但隨後又很快的道歉，這就要小心伴侶是否有情緒控制上的問題；另外，「邊緣性人格特質」在恐怖情人中具有一定的比例，這樣的人對事情只有0或100分的評價，沒有灰色地帶，如果自己有這樣的特質，要注意沒有人是完美的，否則不容易維持長久關係，自己也會深感困擾。

蔣立德再舉例，有的人是占有慾較強，例如知道另一半要與異性吃飯，就會過度地介入與限制，甚至會用情緒勒索來威脅對方，而受威脅的一方為維持和平只好言聽計從。且台灣的教育方式都是告訴女性，「妳有狀況是你自己的問題，想開一點要忍耐」，但這是不對的，因為一昧吞忍對感情經營沒有幫助，「若加害者動怒就能得到想要的，受害者又沒有把委屈說出來，加害方就會認為這種行為很OK。」

蔣立德表示，青少年缺乏戀愛經驗，面對挫折不知所措是很正常的，若感情觸礁，溝通又無效，但仍想繼續努力，建議2人可以一同尋求專業心理諮商，學校內就有免費的資源。藉由第3人客觀的了解，一同找出問題，才能阻止悲劇發生。