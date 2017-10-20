博士生性侵學妹 竟直奔藥局逼吞「事後避孕藥」

2017-10-20 16:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣某大學張姓博士班學生，兼任學校助教，竟以按摩為名，強脫研究所學妹小芳（化名）衣褲性侵得逞，小芳抵抗時抓破保險套，張男為「避免後患」，竟帶小芳直奔藥房買「事後避孕藥」，要她當場吞下去！小芳深感羞辱，憤而報警，張男辯稱是誤會小芳想上床而釀大錯，台中高分院認為，張男「全是咎由自取」，依強制性交罪判刑3年，讓這位博士生入獄反省，可再上訴。

判決書指出，張男是大學教育相關研究所博士生（已退學），兼任大學助教，與班上女大生小芳有曖昧，雙方以學長、學妹互稱，小芳卻為兩人的關係深感困擾，曾詢問張男，「每次在結束之後，我都痛苦萬分」、「你是怎麼看待我的？」張男答說，「我應該不會喜歡上你」，小芳也坦言，「我不介意你找砲友，可是我不希望那是我」。

2015年夏天，小芳如願考上同校同學系研究所，與張男是同一位論文指導教授，2016年5月27日，指導教授召集碩、博士班研究生開會，結束後，張男邀小芳逛夜市，之後回張男租屋處，晚間8點左右，張男以按摩為由，強脫小芳衣褲，小芳抵抗時抓破保險套，張男仍性侵得逞，但張男擔心女方懷孕，為了「避免後患」，毫不猶豫帶小芳直奔藥房，買了俗稱「事後避孕藥」的「安立婷」，就在藥房前要求小芳吞藥，小芳深感受辱，自認淪為張生逞慾對象，對她毫不憐惜玩弄，小芳「看破」這個男人，翌日中午報警。

彰化地院審理時，張男坦承性侵，但他辯稱誤會小芳想要上床，一時衝動惹禍，法官認為他是高級知識份子，與小芳還是學長、學妹關係，一時意亂情迷，男女分際未拿捏好，強制性交罪可判處3至10年徒刑，判他最低的3年刑期。

但張男上訴，二審時，聲稱自己想賠償50萬元，但小芳不接受，並非他無悔意不願和解，聲明應減輕刑期並宣告緩刑，讓他可不用入獄。

台中高分院卻認為，張男好不容易唸到博士班，不喜歡學妹，卻又伸狼爪，不但讓自己退學，女方也身心受創，罹患創傷壓力症候群，黯然休學，不願原諒張男，雙方學業都中輟，害人害己「全是咎由自取」，維持3年原判決，讓他入獄反省，可再上訴。