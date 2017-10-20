愛孫被潑酸仍在急救中！奶奶下跪祈禱度過難關

2017-10-20 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕台大宿舍今天凌晨發生潑酸事件，造成1死3傷，受傷嚴重的謝姓研究生目前仍在急救中，而他在高雄老家的奶奶知道消息後相當難過，並下跪祈求孫子能度過難關。

根據媒體綜合報導，謝姓研究生的奶奶聽聞孫子被潑酸後相當難過，她受訪時表示，孫子很乖巧，從小就很貼心、很會讀書，無法接受兇嫌殘忍的行為，她已經失去兒子，看著愛孫受傷很難過。

謝姓研究生的奶奶講到激動處，甚至跪下來祈求孫子能平安出院；而謝姓研究生的母親聽聞消息後，也連夜北上，盼兒子能度過難關。