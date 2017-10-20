台大校園潑酸案 檢察官二度現場相驗

檢察官李彥霖至現場相驗。（記者鄭景議攝）

2017-10-20 15:58

〔記者鄭景議／台北報導〕台大校園發生潑酸案，一名台科大畢業的張姓男學生，持強酸至台大校內對謝姓男大生潑灑，再持刀自刎，共計造成1人死亡3人輕重傷的慘劇，檢察官下午第二度回到校園作現場相驗。

檢察官陳立儒上午11時許先至台大案發現場進行第一次現場相驗，隨後至二殯相驗遺體，並傳喚數名目擊證人及死者父母；下午15時40分許，檢察官李彥霖至台大現場進行第二次現場相驗，他僅表示一切案情細節，還有待調查，現在不方便說明。