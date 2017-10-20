竹南警鍥而不捨 救回3隻遭竊牛

2017-10-20 15:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮於上月間，發生3起黃牛遭竊案，共6隻黃牛被偷，竹南警察分局獲報後，立即成立專案小組，並鎖定一名65歲邱姓嫌犯，經過近1個月鍥而不捨追查，得知邱男及1名共犯，將偷來的牛販賣至新北市樹林及桃園市平鎮區。警方立即率隊北上趕赴賣牛地點，順利救回失竊的3頭牛，老農飼主得知消息，高興地跳起來趕至竹南警察分局認領，並親手將牛隻牽下車，開心得不斷向警方表達謝意。

警方表示，上月獲報多起牛隻竊案後，經調閱監視器畫面，發現邱姓嫌犯作案手法狡詐，皆用失竊車輛並以帆布遮掩，使破案難度大增。警方雖於月初將邱嫌逮捕到案，但邱男始終矢口否認犯行，警方循線追出另名39歲賴姓共犯，得知他平常從事牛隻買賣，經過不斷勸說突破其心防，才得知賴嫌以低於行情的價格，將牛隻販賣至新北市樹林及桃園市平鎮區，並放置於某處鐵皮屋。

竹南警分局偵查隊李小隊長得知訊息後，立刻率隊北上救出2大1小共3隻黃牛，其中還有一對牛母子，雖3隻牛都已瘦得皮包骨，但健康狀態無虞，其他3隻失竊牛隻則仍不知去向。

警方將牛隻以貨車載回後通知原飼主，老農飼主開心趕赴警局認領，並緊握警方雙手，激動感謝警方鍥而不捨傾力辦案。而偷牛賊邱嫌則依竊盜罪嫌，移送台灣苗栗地方法院檢察署偵辦。