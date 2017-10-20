沒醫囑亂賣管制藥品 檢警大動作搜索12家診所藥局

2017-10-20 15:22

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署接獲高市衛生局反映，有部分診所、藥局未經合格醫師診療，即販賣解佳益舌下錠、比普利、佐沛眠等管制藥品給毒品病患解癮，涉嫌違反毒品危害防制條例及醫師法，檢警大動作搜索12家涉案診所、藥局，傳喚涉案人及證人共20人到案，訊後5人獲交保，全案擴大偵辦中。

雄檢緝毒專組主任檢察官曾靖雅指派檢察官吳正中偵辦，指揮警方會同衛生局等單位，至鳳山、新興、三民、鹽埕、大社、林園、苓雅等區之診所、藥局共12處，執行搜索及行政稽查，共扣得第三級管制藥品比普利注射劑（Buprenorphine）7000餘支、Temgesic注射液近500支、第四級管制藥品Diazepam（俗稱麻令，Valium）1700餘支及病患病歷、處方箋等資料。

檢察官同步搜索後，傳喚犯罪嫌疑人及證人共20人到案。經檢察官吳正中、余彬誠、楊瀚濤、許育銓與林恒翠5人漏夜訊問後，認不具醫師資格之「富X」診所黃姓負責人涉犯毒品危害防制條例、醫師法及刑法偽造文書等罪嫌之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，惟法院審理後，認無羈押之必要，裁定10萬元交保。

另未具醫師資格的「蕙X」診所許姓負責人、胡姓護理師、陳姓醫師兼診所負責人、陳姓藥局負責人兼藥師等人，檢察官訊問後，認暫無羈押必要，分別諭知以1萬元至15萬元不等交保，其餘犯罪嫌疑人及證人則請回。

檢警調查，黃姓、許姓等診所負責人均未具醫師資格，竟於有第一級毒品海洛因戒斷症狀之病患前往看診時，在未經醫生實際看診及評估病患身體症狀、精神狀態、逕以每支針劑200元至400元不等價格，販賣比普利注射劑、Temgesic注射液、麻令等針劑予病患，再由各診所護理師直接為病患注射以解癮，2診所之掛名醫師再於事後於病歷上為不實之記載。

檢警另查出，有部分診所疑似有醫生未進行療程及評估，且未開立管制藥品處方箋之情形，卻仍以每錠400元之價格，販賣第三級管制藥品解佳益舌下錠予病患，同時於病歷上作不實記載之事。

至部分診所及藥局，於此次搜索及行政稽查後，僅發現有少部分行政缺失，此部分檢察官已請高雄市衛生局，依職權為必要之處分。

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