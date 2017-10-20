北市警打擊詐欺專案行動 7天破獲80件逮163人

2017-10-20 14:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局11日起至18日止，連續7日全面規劃執行打擊詐欺專案掃蕩行動，總計查獲詐欺案計80件，移送犯嫌163人，成功攔阻詐欺款項17件計807萬餘元。警方目前已清查出各不法集團累計不法所得高達5千萬餘元，被害人達613人，後續仍擴大偵辦中。

台北市刑警大隊指出，近來詐欺集團設於海外的電信機房屢遭當地警方破獲，詐欺集團恐遭被中國公安人員帶回查辦，將面臨嚴苛刑責，因此紛紛將陣地重新轉移回台，架設電信機房行騙。

警方表示，在警方近期查獲的案件中，大安分局及刑大科技犯罪偵查隊共同破獲代號「Winner─贏家（黃金萬兩）」電信詐騙機房，就一舉查獲王男等20名犯嫌到案。

王嫌設置的機房為躲避警方追查，除租賃宜蘭郊區獨棟別墅為據點，並於機房內外設立監視器；嫌犯是以通訊軟體BRIA撥打至中國，先由第一線詐欺人員佯稱是客服，告知中國民眾個資遭冒用，再由第二線詐欺人員接手，供稱是警察機關，詐稱被害人涉嫌洗錢罪嫌。

隨後王嫌再指示由第三線詐欺人員接手，冒名中國檢察官「唐國正」身分，出示偽造刑事拘捕令及凍結管制令等司法文書，讓被害人陷於驚恐，進而遂行要脅匯款。

警方現場查扣大批行動電話、SIM卡、平板電腦、筆記型電腦，全案以涉詐欺等罪嫌分別移送各管地檢署偵辦，並持續清查擴大偵辦。

北市警局表示，北市警方已特別設置檢舉詐欺車手專線電話「02-23817263」，凡提供犯罪線索因而查獲取款車手或收簿手者，可得獎金1萬元；因而查獲詐欺集團者，最高可得獎金20萬元。警方呼籲民眾踴躍參與打擊不法，共同有效遏止詐欺犯罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆