天九牌職業賭場藏身大廈 備交通車接送賭客

2017-10-20 14:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警察局督察室靖紀小組今宣布接獲一處俗稱「黑字仔」的天九牌職業賭場，警方控制把風人員，突破層層門禁把關，於三民區一處大廈內逮捕正在呼雉喝盧的賭客與李姓女場主等共10人查扣賭資，全案依賭博罪及社會秩序維護法送辦。

高雄市警局督察室靖紀小組日前接獲線報，稱有天九骨牌職業性大賭場，藏匿於皓東路一棟大厦，利用大厦保全人員管制嚴格為掩護，以規避警方查緝。

案經靖紀小組成員前往探訪發現，該賭場聚賭時間為每日下午3時起，一直到晚上10時許，賭場為掩人耳目除設有層層鐵門防止警方查緝外，並有專人看門以過濾賭客，且備有交通車專責接送聚賭賭客。

靖紀小組昨晚會同三民第二分局員警前往查緝，兵分二路，一組由該賭場大厦地下室潛入，避開把風人員，另一組埋伏在大厦兩側進行攔截外出購買晚餐之把風人員，把風人員被制伏後，警方帶同把風人員直搗賭場，賭客還渾然不知，仍在么喝聚賭，見員警衝入表明身分時，賭客當場傻眼，乖乖束手就擒。

7名涉案賭客年齡約40至70歲，現場查扣賭資新台幣76300元、抽頭金新台幣3415元、天九骨牌、骰子、連絡用手機、住宅鑰匙及大樓電梯磁卡等證物。

警方訊後將主持人兼莊家李姓女子、張姓把風人員及提供場地的林姓屋主等3人，依刑法賭博罪移送偵辦，其餘7名賭客則依社會秩序維護法裁罰。