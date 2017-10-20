拐看A片抓女童手握「鳥」 「管理員爺爺」判刑3年8月

2017-10-20 14:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名68歲的呂姓社區大樓管理員，見4歲女童獨自下樓等幼稚園娃娃車時，以手機播放A片吸引女童注意，再拉下褲頭拉鍊，強抓女童手握他的「小鳥」，新北地院今依加重強制猥褻罪，判呂男有期徒刑3年8月，仍可上訴。

去年9月6日上午8時許，女童一人下樓到社區大廳等幼稚園娃娃車，呂男見女童落單，先播放手機內的色情影片吸引女童注意，女童好奇地湊過去看「管理員爺爺在幹嘛？」呂男突然掏出「寶貝」，並強拉女童手「握鳥」，女童嚇得馬上跑上樓，沒多久奶奶帶女童下樓搭車上課，女童奶奶未察覺異狀，只覺得孫女看來氣呼呼，直到晚上女童母回家，女童母問女童為何早上心情不好，女童才說「管理員爺爺抓我的手摸小鳥」，女童家屬憤而報警提告。

法院審理時，呂男辯稱他有陰囊濕疹，當時覺得下體很癢，所以伸手抓癢，之後手機的LINE突然響起，他看不懂英文就點擊連結，就出現性愛影片，女童走過來剛好看到，他才伸手拉女童的手，目的是為了把女童「推開」，非「強拉」女童抓他生殖器，否認猥褻犯行。

但法官勘驗社區大廳監視器畫面，發現呂男確有拉女童手觸碰生殖器動作，案發後，呂男主動向女童父下跪道歉，加上呂男手機並無上網功能，社區也無提供免費WIFI上網服務，且陰囊濕疹最後一次就診紀錄是前年12月，距離案發時間已9個月，法官因此不採信呂男辯詞，判他有罪。