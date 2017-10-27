你在看我嗎？》主持告別式遇亡靈附身 司儀這麼做...

告別式司儀侯博升說，工作上遇到匪夷所思的事情，心存善念，自然就會趨吉避凶。（侯博升提供）

2017-10-27 06:17

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕告別式司儀看多了生離死別，你知道還會遇到什麼狀況？主持逾3千場告別式的侯博升，亡靈附身、白髮人送黑髮人、兄弟爭奪家產都遇過，對於工作上遇到匪夷所思的事情，他說「心存善念」自然就會趨吉避凶，讓他來告訴你，不一樣的殯葬人生。

Q：談談怎麼踏進這一行？從業多久了？

A：我今年37歲，之前有10年的主持工商廣播電台、婚禮宴會經驗，25歲那年跟著電台主持人前輩接觸這行，先從兼差禮生、接大體學起，半年後拜師接受專業訓練，當時雲嘉南最有名氣的告別式司儀是藝人鄭進一胞姊鄭心蕙，我偷偷觀察學習對方優點，包括莊嚴穩重台風，時而感動時而悲傷的語調等，內化成自己方式，從業至今12年，主持超過3千場告別式。

Q：主持告別式有遇過靈異事件？

A：一位老翁亡者，捨不得離開人世，家祭時附身在媳婦身上，家屬圍成一圈，聽亡者再三囑附，最後我與家屬一同勸請亡者放下，亡者才安心離去。一位大學生打工當禮生，有意無意地對著亡者遺照說，「這女生這麼年輕就死掉很可惜！」還仿照著遺照內亡者的動作，右手拿手機自拍，結果他一離開靈堂，騎機車打滑，摔斷右手，嚇到不敢再來；另位禮生八字輕，告別式上看到亡者對著他微笑，返家後生病便改行了。

Q：遇過什麼突發狀況？

A：孝男2兄弟為爭家產，家祭時突然大打出手，我趕緊幫忙拉人、制止，告訴他們「這樣子會讓父親走得不安心」，2兄弟才停止吵鬧繼續祭拜。還有一位老榮民亡者，3個兒子均當醫生或律師，因不滿嫁出去的姊妹分家產，不肯回來奔喪，我跟著家屬一起加入勸說，好說歹說才把當醫生的小兒子勸回來奔喪，但長子、次子仍堅持己見缺席，令人遺憾。

Q：有沒有發生爆笑或尷尬的場面，如何化解？

A：一位阿公往生，家祭時行三奠酒儀式，家族依序拜奠，4歲大的孫子不明就裡，直接把酒喝下去，童稚的表現，雖來不及制止，但也讓場面不會過於嚴肅。公祭場合，也遇過來路不明的團體到場先打一套拳後，再唸旁人都不聽懂的祭文，著實誇張，但我總不能帶頭笑場，趕緊讀出下一個公祭團體。

Q：印象深刻的送行來賓？

A：一位勤跑告別式民代，靈前哀悼亡者有「SOP」3步驟，上香時眼眶泛紅、獻花時眼淚在眼眶打轉、獻果時滴下眼淚，亡者已矣，反倒讓家屬感動；另有民代為了趕攤跑場，家屬還在家祭，就請求中斷儀式，讓他插隊祭拜，引起家屬不滿，最後該民代只好摸摸鼻子離開。

Q：主持過最難忘的一場告別式？

A：一位大學生到阿里山遊玩，騎機車下山途中被遊覽車越線壓死，父親瞻仰儀容時還是無法接受白髮人送黑髮人，哭著親吻兒子臉頰告別，悲傷到快昏厥；到火葬場棺木要推進去火化時，父親仍難忍悲痛，趴在棺木上，旁人勸說才把他拉回，父子情深，讓人不捨。

Q：如何訓練口條？自己擬講稿？

A：多讀報章雜誌，讓自己咬字清楚，告別式司儀因要帶領與會者追憶亡者，分寸拿捏很重要，除要事先了解死者生平事蹟，也會上網或查詢書籍文章，再整合到最適合的場合使用。

Q：對想從事這行的年輕人有何建議？

A：殯葬服務業過去被視為卑賤行業，時代變遷，近年來「送行者」成為年輕人工作的熱門選項，但工作時間長、休假不固定，奉勸年輕人要走這行須有使命感，「24小時待命、隨傳隨到」，抱持「以人為本」的服務初衷，設身處地為亡者與家屬著想，與家屬充分溝通很重要。

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