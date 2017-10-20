教人裝殘廢 保險黃牛詐財200萬

2017-10-20 14:21

〔記者陳薏云／台北報導〕台北市1名35歲林姓保險黃牛，多次聯合車禍受傷的保戶，佯裝殘疾就醫開立診斷證明，後再向保險公司詐領保險金，多年來共成功詐取新台幣達2百多萬元，經財團法人保險犯罪防制中心察覺有異，通報警方，新北市政府警察局永和分局與刑事警察局偵查第四大隊第二隊，19日拘提林嫌到案，林嫌仍不斷狡辯，當時找他求助的民眾真的都傷很重，警方訊後依詐欺罪送辦。

警方調查，林嫌有詐欺前科，深知一般民眾於傷病後，申請理賠程序繁鎖，故四處尋覓人壽險、意外險之保戶，並偕同一名陳姓友人，帶著保戶去台北市一間醫院看診開立診斷證明。

配合林嫌的保戶，多是因車禍於手腕、腳踝處受有骨折等傷害，林嫌為謀取更高額之理賠，在診間外與陳姓友人教導保戶如何假裝殘廢，以利取得殘障之診斷證明，保險公司接獲多起理賠申請，皆是類似症狀，驚覺有異前往醫院埋伏，才發現被開立手部殘廢證明的民眾，在診間外卻能活動自如。

保險公司後通報保險犯罪防制中心，並將相關資料提供警方，經刑事局偵查第四大隊第二隊與永和分局蒐證多時，昨將林姓主嫌拘提到案，並查扣合約書等相關證物，林嫌則供稱，這些保戶所受之傷害確實相當嚴重，否認指導、教唆保戶共同詐領保險金，警方對其說詞持保留態度，也將深入調查涉案之其他共犯。