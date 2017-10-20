男藏嬰屍11年 警方懷疑前妻早知情

林男（右）帶嬰屍向警方自首畫面。（記者洪定宏翻攝）

2017-10-20 13:32

〔記者洪定宏／高雄報導〕林姓男子昨天下午帶一具嬰兒乾屍，向高雄警方自首，聲稱95年初錯手打死剛滿月的女兒，警方依殺人罪嫌調查發現，林男的郭姓前妻是護理師，對女兒死亡可能知情，但郭婦及林男全盤否認，將持續釐清。

警方強調，郭婦可能涉及湮滅證據及藏匿人犯，雖然她跟林男已離婚，仍適用親屬免責或減輕刑責的規定。儘管高度懷疑郭婦知情，但尚無證據證明，有待深入調查。

警方指出，死者於94年12月底出生，101年應該就讀國小一年級，卻未入學，教育局通報警方共同協尋，當時找上郭婦，但她辯稱女兒被前夫帶走，父女不知去向。

不過，警方認為疑點重重，懷疑林男雖與郭婦離婚，但2人仍同居，所以不斷登門查訪，並跟監郭婦，過程都未發現林男行蹤；又因無人舉報，警方無法以重大刑案偵辦，直到昨天林男自首。

林男聲稱，女嬰死亡後才報戶口，因工作緣故，將屍體帶到工寮，以塑膠袋層層包裹裝箱，沒有人發現，郭婦及母親也都不知情。警方傳訊郭婦及林母，也都聲稱不知情。

警方強調，曾調查林男的健保資料及郭婦的通聯紀錄，但都沒有資料；林男到案後解釋，他都是自費看病，也無手機，平常住工寮，出門都戴口罩。

林姓男子昨天下午帶一具嬰兒乾屍，向高雄警方自首，聲稱95年初錯手打死剛滿月的女兒，然後將屍體包裹裝箱，直到昨天受不了良心譴責，帶著嬰屍向警方自首。