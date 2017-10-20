車手穿西裝繫「名牌皮帶」取信被害人 球鞋卻露餡

2017-10-20 13:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕基隆市韓姓男子是詐騙集團車手，假扮成地檢署專員向受騙者拿錢；他為取信受害者，穿上西裝還繫上疑似仿冒品的名牌愛馬仕男士皮帶，腳上卻穿著球鞋，引起警方注意，昨天中午到嘉義縣朴子市與被害者相約取款時，被埋伏的朴子警分局警員識破身分，逮捕送辦。

警方調查，前天溫姓退休警員接獲詐騙集團來電，指其手機電話門號涉及擄車勒贖案件，台北地方法院檢察署寄出傳票都未到案說明，要求溫某到超商接收傳票並要凍結帳戶，溫某研判是詐騙老梗，還假稱帳戶內有150多萬元，吊詐騙集團胃口，並通報警方。

24歲韓某有毒品及詐欺前科，是詐騙集團車手，每次得手可獲6%佣金，9月曾取得陳姓男子150萬元；他指示溫某將提款卡放在信封袋，信封正面及封口處寫上名字，用釘書機裝訂，並跟溫某說「地檢署林姓專員會19日中午會碰面執行管收」。

昨天中午，韓某到朴子市祥和一路欲向溫某收取裝有提款卡的信封袋，朴子派出所警員已在附近埋伏，看到韓某穿黑色西裝，繫著有個大「H（HERMES）」皮帶頭的名牌皮帶，但腳上穿球鞋，形跡可疑，等他向溫某收取信封袋時，立即上前將他逮捕。

韓嫌供稱，因曾當車手被捕，因此後來都穿西裝、繫上名牌皮帶來取信受害者；他繫上的愛馬仕皮帶市價約3、4萬元，但警方看他的愛馬仕皮帶有點「落漆」，研判是買仿冒品充數。

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