少年隨手砸出路邊鐵凳 凳腳刺進對方胸口致死

少年不滿洪姓被害人未賠償車損，持鐵板凳殺害對方致死。（記者陳冠備翻攝）

2017-10-20 13:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大城鄉18日晚間驚傳殺人意外，陳姓少年不滿洪男日前損毀家中車輛，賠償經費遲遲未解決，18日晚間帶著賴姓等友人到洪男家理論，雙方一言不和起爭執，陳男拾起路邊鐵板凳往洪男頭部與胸口砸過去，當場刺穿，洪男急救不治身亡。警方獲報逮捕陳、賴等人，依殺人罪嫌移送，檢方認為2人有串證及逃亡之虞，昨晚向彰化地院聲請羈押獲准。

警方調查，19歲的陳姓少年的父親與洪男（56歲）有金錢與車損糾紛，洪男遲遲不賠償維修費，18日晚間8點多，陳男率領賴姓等4名男子，分乘機車與轎車到洪男家理論，洪男外出返家，見陳男等人在家等候，雙方互有推擠，洪男跑入家中後門欲逃離被阻又跑回前門，追逐過程中，陳男發現路旁有一鐵板凳，於是拾起往洪男身上砸過去，洪男頭部、胸口被鐵板凳刺入，當場倒地，眾人見狀一哄而散。

芳苑警方表示，鐵板凳四腳剛好兩腳沒護套，加上生鏽成為鋒口，若施以重擊容易造成傷害，洪男頭蓋骨遭擊破，隨即送往醫院急救，但腦部組織已露出，加上失血過多，急救無效身亡。

警方偵訊時，陳嫌表示，因車損糾紛上門找洪男理論，並坦承動手持鐵凳重擊洪男，彰化地檢署檢察官廖偉志昨日會同法醫、警方到場相驗查明，偵訊後認為陳、賴人殺人罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，昨晚向彰化地院聲請羈押獲准。