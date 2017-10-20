冒名網購養髮液 前大舅子挨告反扯他外遇

2017-10-20 13:10

〔記者溫于德／台北報導〕男子阿傑（化名）前年11月莫名「被」網購業者以貨到付款方式寄送養髮液到家，一查才知是遭前妻胞兄冒名使用，怒告刑事附帶民事賠償。前妻胞兄刑事被依行使偽造準私文書罪判拘20日，得易科罰金2萬元定讞。他民事開庭時雖承認有錯，但反指前妹婿「外遇」在先，造成胞妹痛苦，且雖有誠意想道歉無奈被拒；台北地院日前審結，判被告須賠償2萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

據了解，阿傑民事告訴狀除主張該次受害外，也提到前年6月起曾無故、多次地接到快遞或宅急便業者來電詢問有無購買商品；他為此擔心個人資料遭冒用或成為有心人犯罪工具，而案件發生後已造成個人精神嚴重損害。他另指，被告是在銀行業服務的高學歷知識分子，屬有社會經驗、成熟度之人，卻以此手法害人，因而求償15萬元精神損害，並要求登報道歉。

胞兄雖透過書狀承認犯行，但解釋「他外遇在先，造成胞妹心情不佳，才會衝動犯錯」，另也請法官考量養髮液最終被退回，原告未受有財產損失，請求駁回原告訴訟。

法官認定被告所為已損害原告名譽，審酌雙方條件後判賠2萬元；至於為何免於登報道歉？法官解釋，刑事定讞判決，已足夠回復名譽，加上知情事發經過除當事雙方外，也僅購物網站員工與寄送商品服務人員得知，因此不須再以公開道歉或澄清方式作名譽回復。