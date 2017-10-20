「老師抓我下體！」 國小狼師猥褻兄弟遭起訴

2017-10-20 12:20

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市一名向姓狼師，涉嫌自2014年9月起，趁一對分別就讀小學五年級及三年級兄弟檔，晚間在宿舍熟睡時，多次將狼手伸進兩童褲子、撫摸生殖器。案發後，小五男童曾向媽媽哭訴，「老師會抓我下體」，就讀小三的弟弟也說，「不想上老師的課」；經男童母親向桃園法院告發偵辦，訊後向男坦承所犯，桃園地檢署今依加重強制性交罪等罪，起訴向姓狼師。

檢警調查，全案發生於2014年9月起至2015年9月間，在桃園市復興區擔任某國小代理代課的向姓狼師，多次在晚間見兄弟檔在學校宿舍熟睡，趁機把手伸進兩童褲子、撫摸生殖器。一開始他見小五男童熟睡、趁機猥褻，因男童感覺有人撫摸生殖器甦醒、翻身，向男才罷手。

後來，向男誤以為小五男童就讀小三的弟弟已睡著，竟又將手伸進男童褲裡、撫摸生殖器，雖男童實際上並未睡著，但因老師突如其來的舉動受到驚嚇而未反抗，讓向男得逞。

檢方表示，向姓狼師有次趁小三男童熟睡時又伸出狼手，但男童因感覺生殖器遭撫摸醒來，而伸手試圖把向男正在撫摸生殖器的手撥開反抗，不料，向男竟不罷手，仍持續撫摸男童生殖器，男童見抵抗無用，只好任由向男逞其獸慾，直至向男滿足後罷手。

案發後，慘遭狼師猥褻的兄弟檔，因彼此知道狼師惡行，會相約一起就寢，避免再遭向男趁機猥褻，兄弟倆也分別向母親哭訴，「老師會抓我下體」、「不想上老師的課」，並開始出現閃避、不願見到向男情形。

經兄弟母親告發，向男都坦承所犯，檢方認為，向男犯罪事實明確，依加重強制性交罪等罪起訴。