苗警掃蕩暴力討債集團 逮治平對象等6人到案

2017-10-20 12:09

〔記者張勳騰／苗栗報導〕刑事警察局中部打擊犯罪中心、苗栗縣警局等單位，今天宣布偵破以謝姓男子為首的暴力討債集團，逮捕謝姓兄弟檔及另4名成員，查出他們打著竹聯幫雷堂福苗分會名義，跨縣市共同籌組暴力恐嚇取財集團，涉及多起暴力犯罪，警方起出大批改造槍彈、武士刀等物，將6人送辦。

警方調查，以謝男為首的暴力集團，今年初曾與苗栗地區另一幫派因利益起糾紛，謝男在台中邀集6台雙B名貴轎車出發至苗栗，以車追撞、追殺被害人，致使被害人車輛遭撞擊毀損，被害人事後不敢返家居住，謝男更率眾前往修車廠潑漆，並恐嚇店家不得幫被害人修車，讓被害人心生畏懼。

另，謝男於今年3月中旬再度從台中市夥同10餘名手下，至苗栗地區找一名胡姓男子談判，雙方在苗栗市經國路發生槍擊案，造成兩名同夥受槍傷，苗栗縣警局在3天內破案，將謝男等人送辦。

警方查出，謝男與哥哥等人持續在苗栗及台中地區吸收成員，並與其他幫派互動熱絡，長期為其幫派利益恐嚇威脅多名被害人，惟警方不容許此幫派持續坐大，嚴重影響社會治安，因而將謝男提列為治平對象，報請苗栗檢方偵辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心、苗栗縣警局及台中市警局等單位動員大批警力，昨天前往台中市及苗栗縣，將謝姓兄弟檔及共犯等6名檢肅到案，並起出模擬長槍1支、模擬手槍7支、子彈12顆、武士刀1支、支票2張、帳冊1本等相關證物。

全案今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損及組織犯罪防制條例等罪嫌，將6人移送苗栗檢方偵辦。