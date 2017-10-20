台大潑酸案 住宿生憂：是否該加設「門禁」

台大女生宿舍外今凌晨發生潑酸事件，釀1死3傷慘劇。（記者黃耀徵攝）

2017-10-20 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕台大宿舍今凌晨發生潑酸命案，造成1死3傷的慘劇，由於動手潑酸的死者是校外人士，卻能輕易進入宿舍堵人行兇，讓安全把關的相關議題再度受師生熱論。

案發後有網友在PTT台大板上PO文，以「研一（舍）是否該設置門禁」為題，詢問板友的意見。網友在文內指出，該宿舍離公館鬧區很近，卻沒設置門禁，質疑如果遇到瘋子闖入踹開房門不就沒得躲？PO文者接著表示，稍早發生的命案令身為研一住宿生的他覺得很可怕，加上沒有門禁，「想到歹徒可以輕而易舉地出現在走廊外，更加不寒而慄」。

此話題隨即引發熱論，台大板的板友們主要分為兩派，一派認為沒有門禁的確會讓人安全感降低，支持在宿舍設置門禁的提議；然而多數網友卻持相反意見，表示這次事件發生的當下現場是有女保全的，卻還是無法阻止憾事發生，強調「門禁防君子不防小人」。

認同設置門禁的網友們紛紛留言說「真的應該設置門禁」、「我覺得原PO是想傳達說要加強安全機制！不一定要門禁啊」、「全有全無的概念其實邏輯不通，且容易被拿來作為拒絕改進的藉口，防止犯罪本來就是『量』控管的問題，能盡量改善為何不做？」

反方言論則表示，「裝門禁的真正用意其實不是杜絕這種犯案份子，而是讓舍內物品失竊率降低」、「你確信『門禁』能擋住想持刀傷人或潑硫酸的歹徒？」、「只靠門禁不能解決問題」、「門禁只是設心安的，事情發生了沒什麼作用」。