台大潑酸震驚社會 前有高醫大勒斃焚屍

2017-10-20 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕台大潑酸案震驚社會，動機疑為感情糾紛，但年輕學生為情所困而犯下殺機已有前例，就讀高醫大的兇嫌黃靖亞因不得學妹芳心而起殺意，於是在情敵的酒內放入安眠藥，勒斃情敵後為營造火災假象，還將情敵的屍體放到瓦斯爐上烤。由於兇嫌已自殺，全案以不起訴處分。

檢方指出，兇嫌黃姓男子與情敵劉姓男子均就讀高醫大，共同追求藥學系的楊姓學妹，而黃男由於屢碰軟釘子，發現學妹的心已歸劉男，因此埋下殺機。4月27日黃男在劉男家中喝酒，黃男趁其不備在對方的酒裡放入安眠藥，待對方喝下後開始為學妹一事談判，之後兩人發生口角與肢體衝突，黃男徒手勒死劉男。

而為了隻手遮天，黃男意圖製造出意外失火燒死劉男的假象，於是先切斷廚房瓦斯管線，將劉拖到瓦斯爐上烘烤，並將案發現場布置成看似烹飪引發火災的狀況。而在灑水系統啟動後，保全前來敲門，但黃男卻裝成爛醉不回應，待消防員到場後才假裝驚醒。但由於黃男酒測值為0，且滿屋濃煙不可能沒發現，因此檢方認定涉有重嫌。

案發隔日，黃男深夜曾約楊女出來聊天，當時黃再度向她告白，但她當時仍不曉得劉已遇害，但仍拒絕黃的告白，甚至兩人分手後，楊還收到黃傳來的簡訊，黃用英文簡訊說「打從心底很愛妳」，讓她也不曉得該怎麼處理兩人關係。而黃男由於面對感情衝擊與殺人的壓力，4月30日凌晨燒炭輕生，由於被告死亡，檢察官偵查後全案以不起訴偵結。

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