涉挪用公款 大同董座林蔚山遭最高法院扣押9.5億財產

2017-10-20 11:20

〔記者項程鎮／台北報導〕大同集團董事長林蔚山涉嫌挪用公款，金援自己投資的通達國際公司，造成大同虧損17億元，今年8月遭高等法院更一審依證券交易法的特別背信罪，重判8年、沒收未扣案犯罪所得13.5億餘元，且併科罰金3億元，檢察官擔心未來沒收無著，聲請查扣林的財產，獲最高法院裁准扣押林的股票和土地共9.5億元確定。

林蔚山共被法院扣押位於台北市的4筆土地及大同公司、中華映管公司股票，其中台北市的4筆土地實價登錄現值約7.1億元，大同、中華映管股票合計收盤價約2.4億元，合計約9.5億元。

林蔚山89年間經人介紹認識女子周雲楠，得知周女的通達國際公司正研發筆電，林以個人的資金投資通達電子公司，但通達不斷虧損，最多虧損達10多億元，林蔚山指示大同子公司、尚志資產主計長黃仁宏挪用公款金援通達1.8億元，還指示尚志投資入主通達，並擔任保證人協助清償債務，導致大同集團虧損17億餘元。

今年8月高院更一審依證交法的背信罪，判林蔚山8年徒刑、併科罰金3億元，另宣告林的犯罪所得13億5千多萬元，應予沒收、追徵，全案已上訴最高法院，檢察官聲請查扣林的股票和土地等財產，以免未來判決確定卻沒收不到林的財產，獲高院更一審裁准。

林蔚山則提抗告，主張法院超額扣押他的土地和股票，認為應先扣押通達公司財產；最高法院支持高院更一審見解，認為扣押的土地和股票合計只有9.5億元，低於更一審判決沒收的13.5億元，本案通達和林蔚山都是犯罪受益人，依法可先查扣林的財產，因此駁回林的抗告。