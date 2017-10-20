台大潑酸事件 勾起駭人的清大「王水」溶屍案回憶...

1998年3月，清大碩士班研究生洪曉慧犯下駭人聽聞的王水案。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-20 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕台科大張姓男學生、台大謝姓研究生，疑因情感糾紛，今凌晨於校園內談判，不料兩人卻起衝突，張男拿出預先準備好、疑似硫酸的液體潑灑，造成1死3傷。這起駭人的悲劇，讓人不免聯想到1998年的清大「王水」溶屍案。

綜合媒體報導，就讀清華大學輻射生物研究所碩士班的洪曉慧、許嘉真，原本是十分要好的朋友，但因同時愛上同系博士班學長、前台北縣議員曾文振姪子曾煥泰而交惡。1998年3月7日凌晨，兩人相約於所上演講廳內談判，洪、許因就放棄曾男與否僵持不下，憤而大打出手，過程中洪以雙手掐住許的頸脖，並撞擊地面，導致對方頭部重創血流不止昏迷。

報導指出，洪曉慧親眼目睹許嘉真慘狀，不僅未收手，還從實驗室取出「哥羅芳」化學藥劑，淋在許的後腦，將人藏在廳內的冷氣機旁，再以紗布拭去講台前的血漬。案發十多個小時後，洪重回現場查看，發現許已窒息身亡，疑怕事跡敗露，洪又發揮所長，把硝酸、鹽酸混合成王水，企圖毀屍，離開前還刻意故佈疑陣，在屍體附近留下自己與曾煥泰上床時，曾所用過的保險套，偽裝成是許遭性侵。

事發後，檢警根據洪曉慧、許嘉真與曾煥泰的三角戀，以及洪在命案現場留下的指甲、住處沾有血跡的鞋子、許的信用卡紀錄、電子郵件往來等，迅速偵破這起駭人聽聞的清大情殺溶屍案。後來洪曉慧、曾煥泰隨即遭清大退學，洪也被起訴，經新竹地院、高等法院審理，最後被依殺人罪、毀壞屍體罪，合計判處18年有期徒刑，須賠受害者家屬2400多萬。

2007年12月3日，洪曉慧服刑10年8個月後假釋出獄，公開向社會大眾、校方與許家致歉，也感謝社會給她自新的機會，隨後更向母親下跪磕頭。至於男主角曾泰煥，疑因命案影響至深，承受過多壓力，只能出國進修，沒再交過女朋友。