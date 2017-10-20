台大潑酸案 校方：張男與謝男爭執 追到宿舍被保全擋下

2017-10-20 11:07

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校園發生驚恐命案，台大主秘林達德今天早上對外說明，經調監視錄影及側面了解，謝姓台大研究生和張姓台科大畢業生，在宿舍外爭執，謝姓學生欲走回宿舍，張姓人士繼續爭執，谷姓女保全擋下張男，將兩人帶到傳達室，凌晨12時左右發生潑灑事件，目前謝姓學生仍在台大醫院加護病房，糾紛原因尚須再了解，校方目前還不很清楚。

林達德表示，昨晚11點多發生爭執，其中謝姓學生是台大研究生，另一位是張姓校外人士，側面了解是台科大畢業校友，兩人爭執之後，謝姓台大生要走回宿舍，校外人士想要進入宿舍繼續討論，被谷姓女保全擋下，將兩人安排到宿舍旁的傳達室討論，進入傳達室時間是11點30多分，在12點左右兩人衝出傳達室。

林達德表示，在場受傷的另一位是台大駱姓學生及宿舍谷姓保全，被潑灑不明液體受傷，張姓校外人士已死亡，昨天警方進行鑑識和勘驗後，張姓人士的遺體已送殯儀館，謝姓學生目前仍在加護病房，傷勢嚴重，有大面積灼傷，不便說明醫療狀況，謝姓家長和學務長都在醫院。駱姓學生已出院回家，谷女士則還在燒燙傷病房治療。

林達德也表示，台大校方已啟動學生輔導機制，除了發一封信給全校學生，因事發現場有不少學生目睹，心輔中心老師已進駐宿舍區，心理系師生也協助心理輔導，儘量讓全校學生不要因此恐慌。

謝姓學生在加護病房，不傳說明醫療狀況，謝姓家長和學務長都在醫院。

兩男爭論 潑灑點在傳達室

為何謝姓學生進入女生宿舍？林達德表示，研究生宿舍和女生宿舍是同一個出入通道，該通道亦是往研究生宿舍區內，宿舍有管制，只有住宿生可以進出。潑灑行為在傳達室內即發生，潑灑之後再衝出到外面。

有媒體詢問為何校方未能察覺異狀？主秘林達德表示，因為宿舍保全不讓校外人士進入宿舍，因此才會安排他們進入傳達室，兩人在討論中突發潑灑狀況，依監視錄影帶，12點9分左右在傳達室發生潑灑行為，女性宿舍以女性保全較妥。另有媒體詢問謝姓學生交友狀況如何？主秘林達德表示，校方還不太了解，目前也不適合去詢問；不明液體是強腐蝕性液體，目前還無法確認。