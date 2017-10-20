丟毒品躲過路檢 「嘸甘」撿回被識破

2017-10-20 11:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市蘇姓男子日前騎車上夜班時，途中遇到警方執行路檢，蘇擔心身上藏毒被警發現，先把毒品從口袋掏出，用腳踩住企圖暪過警方，因夜色昏暗，員警沒有查覺，盤查完蘇男後放他離去，但蘇男卻不甘心剛花錢買的毒品因而丟棄，竟當著員警的面彎腰撿毒，當場被員警逮捕、依法送辦。

警方指出，蘇姓男子（47歲）上夜班騎機車路過湖內區東方路段時，因行車搖擺不定，被執行聯合路檢的湖內警分局員警查，蘇男雖神情緊張但仍配合警方檢查，並說因上夜班精神不濟，才會騎機車一時左搖右晃，警方查出蘇男有毒品前科，隨即請蘇男熄火停車配合檢查。

蘇男熄火下車後，主動打開機車置物箱及掏出口袋內所有物品配合警方檢查，並表示已10餘年未再碰毒品，警方詳細檢查後並未發現任何違禁品，即示意蘇男可離去。

此時蘇男竟當著員警的面，彎腰在左腳底撿拾物品，此時眼尖的員警發覺，蘇男左手掌緊握露出夾鍊袋一角，立即喝令他將手掌打開，蘇男見事跡敗露，即將毒品丟棄於地上，用腳踩住毒品意圖湮滅證據，當場被員警制止，並在他腳邊拾獲毒品安非他命1小包（毛重0.33公克）。

蘇嫌被逮捕後向警方供稱，自己為夜班搬運工，需毒品來提振精神，在晚上騎機車上班途中，忽見警方在前方執行路檢，便趕緊將藏在口袋中的1小包毒品掏出，原本是要把毒品隨手丟棄於路旁，豈知一時緊張不慎掉在機車腳踏墊上，又因從口袋拿毒品而導致機車搖擺不定遭警方攔查，只好先將毒品從機車腳踏墊上踢到地面，再以左腳踩住，並配合警方檢查。

當員警盤查確認無誤後可離開時，他又想到這包毒品是自己花1000元買來的，心裡實在很「嘸甘」，於是又冒險想從腳底撿回這包毒品，但卻還是被眼尖的警方識破，大嘆實在是很衰，早知道就不要再撿這包毒品。

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