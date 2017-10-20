台南式紅燈右轉違規多 南市警迄今已開罰近萬件

2017-10-20 10:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南許多駕駛人有「台南式違規右轉」習慣，即使一再被取締照樣違規，市警局統計今年1月迄九月取締違規紅燈右轉近萬件，警局交通大隊強調會加強取締，請駕駛人在路口遇紅燈不要違規右轉或闖越，減少事故。

南市交警大隊指出，在台南路口遇紅燈違規最常見的是紅燈右轉，很多市區居民都有這種不好習慣，員警除非遇交通事故很少開罰單，統計今年1月到9月底已有9917件紅燈右轉違規被告發，但未被取締的更多，顯見許多民眾習慣違規紅燈右轉。

「紅燈經常亮太久、就是不想等」，連接2張罰單的一位騎士說，可能自己性子比較急，紅燈亮的時間較久就不耐煩，但有些路口紅燈「真的亮太久了」，也從未看過員警在攔查，沒想到還是收到兩張各600元的罰單，被罰「應該是運氣不好」。

員警指出，所謂「台南式紅燈右轉」，就是汽、機車到達路口要右轉時，不管當時號誌已是紅燈、照樣直接右轉，汽車經常在右轉時擦撞右方機慢車道騎士或路人；違規機車也常側撞直行機車或遭直行騎士從後方追撞，險象環生。

南市交警大隊長陳建民表示，許多民眾欠缺尊重他人路權的習慣，經常貪圖幾十秒甚至幾秒鐘時間搶快，一旦車禍肇事就因小失大；警方除加強執法，也將持續做交通安全教育宣導，呼籲民眾共同遵守行車秩序，保障自己與他人生命財產安全。

交大指出，號誌化路口原則禁止紅燈右轉，僅有在特定路口例外設立告示牌或以號誌燈號允許紅燈右轉，南市僅少數路口因車流大且匯入車道較不易肇事，才允許紅燈右轉，例如西門路與民族路口、後甲圓環、東門路橋等路口機慢車道，路口設有告示牌「機慢車輛紅燈可右轉」，一般道路若貿然紅燈右轉，橫向車流駕駛人不易查覺，容易發生碰撞。