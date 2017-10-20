曾當小王挨告判刑 男婚後裝單身找「小三」

2017-10-20 10:52

［記者楊政郡／台中報導］49歲彭男100年間與有夫之婦犯相姦罪，被判4月徒刑；他結婚後在網路上認識黃女並展開交往，竟於104年變造身分證，不僅讓自己年輕10歲，又將配偶欄消抹成空白，期間向黃女借款、使黃女懷孕（因故流產）、假意籌備婚禮、訂婚宴客還租屋共居，但紙包不住火，黃女與其家人都覺得彭舉止有異，追查發現彭某已婚，檢方依偽造文書起訴，至於詐欺性交、詐欺結婚、詐欺取財等均不起訴處分。

起訴書指出，彭男在100年間未婚時，與顏姓有夫之婦有相姦行為，當人家的「小王」，顏婦的配偶在旅館抓姦後只告他，讓他被判刑4月。而事後彭男與宋女結婚，104年6至8月彭男在網路上與黃女認識，為了取信黃女，變造自己的身分證，讓自己年輕10歲，又將配偶欄消抹成空白。

而兩人積極交往期間，黃女曾陸續借了34萬元給彭男，又支付25萬訂婚花費開銷，期間還懷孕，但因故流產；而彭男為了持續與黃女交往，避免自己已婚的身分曝光，假意積極籌備兩人婚禮，105年2月還與黃女家人吃訂婚宴，但面對黃女催促結婚，彭男一再拖延，但月花費1萬8千元承租一處房屋給兩人共居，又過戶一棟房產（市價約500萬）給黃女。

不過紙包不住火，彭男已有老婆，又在外養「小三」，行為舉止難免怪異，老是找奇怪藉口，訂婚了卻不結婚，引起黃女與其家人懷疑，至彭男苗栗縣戶籍地查訪，才發現他已婚。

檢察官認為，彭男被控告詐欺性交、詐欺結婚、詐欺取財部分，構成要件不符，查無積極證據，均不起訴。至於變造身分證件則觸犯偽造文書罪嫌。