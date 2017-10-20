國慶大會施放空飄氣球 警送辦獨派團體涉嫌人

2017-10-20 10:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕今年總統府舉辦國慶大會時，天空中出現一顆冉冉上升、帶有標語的長氣球，除了將中華民國國旗倒置外，並用紅色字體一面寫著「消滅中華」、另一面寫著「實踐正義」。台北市警中正一分局經蒐證追查，將涉嫌的獨派團體「實踐正義」人員林大洲和鍾依庭等人依法偵辦。

警方表示，總統府所在的博愛特區為禁航區，依照民用航空法34條第2項，空拍機等飛行物體不得飛過禁航區。林等人涉嫌違法外，還將面臨最高150萬元罰鍰。

10月10日上午舉行國慶大會舉行時，總統府周邊上空，突然出現一只空飄氣球，氣球上不僅有倒掛的中華民國國旗圖案，還寫有「消滅中華」、「實踐正義」等字眼。

由於國慶大會上具是政府黨政高層和外賓，不明飛行物體一度造成國安單位緊張，不過當時查判是飄浮物隨風飛行，不是實心的飛行器，沒有立即性的危險，所以維安人員並採取進一步擊落。

警方事後派員查訪目擊民眾，逐棟清查可疑建築物，並調閲錄影監視器分析比對，發現嫌犯林大洲在案發前一日，曾駕駛租賃客貨車，搭載友人鍾依庭及另名女子，先行在忠孝西路、林森南路及杭州南路等處大樓樓頂，預置藏放空飄物，翌日再分成數個小組，在大樓樓頂施放。

林、鍾兩人在分局製作筆錄時，雖承認警方蒐證的監視器畫面中影像是他們本人，但「不承認施放空飄物」。不過，警方認為兩嫌有施放空飄物的行為，已違反民用航空法，現彙整監視器等相關事證，依法函請民用航空局依權責辦理，並持續通知其他涉案人到案說明。