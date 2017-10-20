謝姓台大生遭潑酸 救護人員：可能有60％以上灼傷

台大校園今天凌晨發生學生被潑不明液體事件，1人死亡，3人輕重傷。（記者黃耀徵攝）

2017-10-20 07:09

〔記者鄭景議／台北報導〕台大校園內今天凌晨驚傳學生被潑不明液體事件，造成1人死亡，3人輕重傷，據了解，起因是兩名男學生談判引爭執所致，有現場救護人員透露，爭執主角謝生受傷十分嚴重，「詳細傷勢如何要醫生判斷，但初估可能有60％以上灼傷」。

據了解，當時張男持疑似強酸的不明液體，潑灑謝姓男學生，前來勸阻的駱姓男學生及谷姓女保全都遭波及，張男再持刀自刎。

除了被波及的駱姓男學生，以及谷姓女保全外，爭執的兩名主角中，受重傷的謝男就讀台大臨床心理系研究所，警方也查出死者張男為就讀台科大工業管理研究所的研究生，惟台科大校方尚未加以確認。

謝男的臉書上時常PO為同志平權發聲的文章，今年大法官釋憲，指民法未保障同婚屬違憲時，謝男就曾在臉書貼出新聞慶賀，也曾發動態表示，「人權需要透過大家的努力，不僅止於同性戀者，而是每一個人的責任。一起努力，好嗎？」

駱姓男學生也為謝男的同系友人，可能是見朋友與他人吵架，出面勸架遭到波及，雖說許多台大學生在網路上表示「爭吵原因是爭風吃醋、是情殺」，但警方表示，原因還有待調查，詳細釐清後再做說明。

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