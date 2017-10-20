男失控錯手打死滿月女兒 屍藏床下11年抱嬰屍自首

2017-10-20 03:04

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市43歲林姓男子昨抱著女嬰屍體到派出所投案，並供稱11年前女嬰剛出生不久，他餵奶拍打時，不小心用力過當錯手打死嬰兒，並將嬰兒藏在床下11年，因受不了良心譴責自首投案，由於林男的說法疑點重重，警方今上午將偵訊林男，釐清事實真相。

昨下午5時許，林男由母親陪同抱著一個大型黑色塑膠袋到高雄市三民第一警分局長明派出所自首，並表示大型黑色塑膠袋內的盒子，裝著他11年前往生的剛滿月女兒屍體。

林男剛開始供稱11年前女兒剛滿月，不明原因夭折，自己不知道怎麼辦，只好將屍體藏起來，但因林男情緒十分壓抑，警方直覺案情不單純，進一步追問，他才坦承，失控措手打死女兒。

林男說，女兒是94年12月出生，11年前他太太郭婦（38歲）在外工作賺錢，他在家帶小孩，女兒剛滿月不久，某日在租屋處喝完奶後，拍背打嗝時哭鬧不止，他ㄧ時情緒失控，用力過當錯手將她打死。

林男說，他不知如何處理，即用大型黑色塑膠袋將其屍體層層包裹藏於床下，並向太太謊稱女兒遭母親帶走撫養。

太太多次向林男表示想見女兒，林男皆表示已與母親失去連絡無法見到女兒，96年夫妻倆又生了一個女兒林童，隨後夫妻於102年離婚，二女兒便由太太郭婦帶走撫養。

林男帶著屍體到處打零工並斷絕與家中的連絡，但因歷經11年良心譴責，又看到電視上相關兒童死亡案件重複播送，覺得這樣下去不是辦法，才鼓起勇氣與家人連繫，並由家人陪同到派出所自首投案。

由於案件涉及刑事、兒少保護、婦幼、社會局等多單位，警方第一時間通知鑑識小組到所採證並依規定移送高雄地檢偵辦。