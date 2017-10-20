台大校園驚傳潑酸事件1死3傷 疑情感糾紛惹殺機

台大校園內20日凌晨驚傳潑灑不明液體事件，警方趕赴現場進行調查。（記者黃耀徵攝）

2017-10-20 01:42

〔記者邱俊福、吳柏軒／台北報導〕台大校園內今天凌晨驚傳學生被潑不明液體事件，警消人員據報後趕往處理，發現台大研一女舍大門口，有2名傷者被潑硫酸，其中1名為台大心理系研究所男學生，另1人是女生宿舍女舍監，2人已緊急送往台大醫院救護，另1名傳出是台科大男學生現場明顯死亡，目前警消人員正在現場處理中。

警方調查死者疑為台科大男學生

警方初步調查，2名男學生疑似感情糾紛，死者持硫酸前往現場跟台大心理系研究所的男學生發生衝突後，女舍監出面制止，結果拉扯間，3人都被硫酸潑到受傷，而死者受傷後還持刀割喉致死，現場有許多學生目擊，至於詳細案發經過，警方仍持續漏夜調查。

台大校方表示，初步回報得知，該事件共有1人死亡，初步研判是校外人士，台大男學生及1名宿舍女保全也受到輕重傷，學生的傷勢較嚴重，皆送到台大醫院進行治療。另有1名剛巧行經的男學生也遭受酸液波及，幸傷勢不重，經自行就醫後已返回休養。

據警方調查，死者疑為台科大男學生，不過台科大校長凌晨回覆記者詢問時表示，還沒收到死者是該校學生的通知。

今年凌晨零時12分，消防局據報捷運公館站的二號出口後側的台大研一女舍大門口，有不明人士潑灑硫酸，消防局馬上派員前往處理，轄區北市警大安分局羅斯福路派出所也派員趕赴現場了解。

台大PTT有學生PO深夜發文，說是聽到女生叫聲，留下有血跡，目前緊閉窗戶中，還有人說「警察來了，房門立馬鎖門」，是「情殺、殺人、潑流酸」，「難怪是連續性的慘叫聲」等等，引發許多學生的討論，甚至有人PO上血淋淋已明顯死亡的男子照片。