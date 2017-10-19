一群人鰞鰡池不釣魚 擺桌椅大賭天九牌

邱姓嫌犯利用停業鰞鰡池作為天九牌流動賭場。（記者謝武雄翻攝）

2017-10-19 20:19

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府警察局大園警分局今天凌晨在大園區青昇路破獲一處天九牌賭場，一舉逮捕邱姓負責人、工作人員、賭客共37人，查扣賭資48萬7600元、抽頭金32萬5600元，警方發現該賭場原本是鰞鰡池，於1年前停業，邱姓男子租下後做為流動賭場，未料開業第1天就被警方查獲。

警方調查，該鰞鰡池於1年前停業，魚池老闆貼出出租訊息，邱姓負責人遂請林姓男子於1個月前出面承租，邱男在魚池旁擺上桌椅、天九牌賭具，供賭客賭博，並抽取抽頭金，並事先以通訊軟體、電話聯繫賭客，約定在交流道旁或車站旁，再派車接駁至賭場，以規避查緝，警方接獲線報，經多日跟監蒐證衝破該賭場，帶回邱姓負責人、林姓男子、3名工作人員、賭客32名，現場查扣賭資、抽頭金達81萬餘元及無線電、監視器、賭具、點鈔機等證物。

警方表示，該流動賭場四處流竄，專門尋覓偏僻、人煙稀少的地點，不定期開張賭場，在大園佈置場地時就被警方鎖定，開張第1天就被查獲。

邱姓負責人於警訊時大呼倒楣，開業第1天就被警方查獲，警方訊後將邱姓負責人及工作人員等5人依賭博罪送辦，其餘32名賭客則依社會秩序維護法裁罰。