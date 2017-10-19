DUCATI重機穿梭車陣 竟被拍到「時速116公里」

罰單所附照片，可看出DUCATI機車前還有休旅車、水泥車。（桃園市議員劉茂群提供）

2017-10-19 18:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕在車水馬龍的桃園市龍潭區福龍路二段，DUCATI重機竟被手持雷射測速器拍到時速116公里！

今年9月19日8點17分，湯姓騎士騎著DUCATI 696重機，行經龍潭區福龍路二段時，被測速照相拍到「時速116公里」，他認為，福龍路是龍潭科技園區上下班必經道路，前後車輛甚多，而且前方不到10公尺的地方就有老阿嬤騎機車，還有休旅車、水泥車擋住，他車速如果破百，一定會撞到前面車輛。但警方調閱錄影資料發現，DUCATI機車在車陣中快速穿梭，才會被測速照相拍到超速，認定違規屬實。

桃園市議員劉茂群今天在警察局工作報告時出示罰單，他質疑說，從違規取締的照片來看，前方有休旅車、水泥車擋住，DUCATI機車車速如果超過100公里，早就發生車禍了，警察局開出這張罰單，明顯有問題。

警察局交通大隊長李建民說，當時員警使用的是手持式雷射測速器，兼具錄影功能，今年5月才完成檢驗，性能沒有問題。警方原本採信湯姓騎士說詞，但他騎的DUCATI機車加速性能非常的好，調閱錄影畫面才發現，DUCATI機車是突然衝到現場，隨後又揚長而去，應該是DUCATI機車快速在車陣中穿梭，才會被測速照相拍到。

湯姓車主則說，他是龍潭科技園區上班族，平日都是走福龍路上下班，不可能在路上飆車。

他說，平常機車加速0到100公里大約要10秒鐘，而且這款機車沒有ABS防鎖死煞車系統，在通勤道路飆車，根本就是玩命，若說他騎到5、60公里還勉強接受，但硬要說騎到116公里，根本不可能的事情！

罰單顯示，DUCATI重機「經測時速116公里，超速66公里」。（擷取自桃園市議員劉茂群提供照片）

DUCATI重機車主認為，他前方有休旅車、水泥車擋住，如果速度破百，早就發生車禍了。（擷取自桃園市議員劉茂群提供照片）