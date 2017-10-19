桃機查獲南美洲45顆受精蛋 初判為金剛鸚鵡蛋

桃園機場海關根據海巡署線報，下午在一名林姓旅客行李中查獲45顆疑似金剛鸚鵡受精蛋，在強光照射下血管清晰可見，該旅客將依違反野生動物保育法及動物傳染病防治條例移送。（記者姚介修攝）

2017-10-19 18:01

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場海關根據海巡署線報，下午航警局刑警隊會同海關在一名林姓旅客行李中查獲45顆已受精禽鳥蛋，據瞭解，南美洲進口的大都是金剛鸚鵡蛋，不過，是否屬於金剛鸚鵡受精蛋，仍需要鑑定，該旅客將依違反野生動物保育法及動物傳染病防治條例移送。

被查獲攜帶受精蛋林姓女子表示，這些蛋是他在巴拉圭亞松森開餐廳的叔叔給他的，告訴她是「鴨仔蛋」，她並不知情，她是由巴拉圭搭機至荷蘭阿姆斯特丹機場轉機回台，每顆受精蛋用強光照射，都可清晰看到血管和胎胚。

由於禽鳥疫區非洲保育類金剛鸚鵡體型巨大，一直都是台灣喜歡收集珍奇鳥禽的最愛，一隻售價高達10萬新台幣以上，45顆受精蛋市價超過450萬，根據動物傳染病防治條例第41條，擅自輸入疫區之應檢疫物者，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金，該案如果鑑定為保育類動物，違反野生保育法第40條，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬以上150萬元以下罰金。

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桃園機場海關根據海巡署線報，下午在一名林姓旅客行李中查獲45顆疑似金剛鸚鵡受精蛋，在強光照射下血管清晰可見，該旅客將依違反野生動物保育法及動物傳染病防治條例移送。（記者姚介修攝）