「老大」販毒被逮 女友、小弟接著賣

2017-10-19 18:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕專門在新北、桃園一帶販售毒品的林姓藥頭，綽號老大，日前被警方逮捕，還查出1公斤的毒品。林男被羈押後，簡姓女友及黃姓小弟，就靠著大哥留下的「顧客」繼續販毒。基隆警方接獲線報，陸續將簡、黃2人逮捕到案，並起出毒品、電子秤及36萬元現金等物品，訊後移送新北地檢署偵辦。

基隆市警刑大偵三隊日前偵辦案件時，得知51歲林姓藥頭在新北、桃園一帶販售毒品，身上都攜帶大量海洛因或安非他命。日前林男落網後，警方卻發現，仍有人持續在販售毒品，便深入追查，結果發現居然是林男的女友及小弟接手販售。

警方經4個月的追查及佈線，9月底見時機成熟，先到五股地區逮捕48歲簡女，起出海洛因及安非他命，分別為0.34、0.98公克，並起出聯繫用的手機5支。

偵三隊小隊長連志達與偵查佐黃聖明、詹元輝、王證彥、邱俊貴及廖志華等人與四分局偵查隊幹員昨日見時機成熟，衝進黃男租屋處，將他逮捕歸案，起出毒品海洛因及安非他命，一併查扣2支販毒聯繫用手機。

黃男向警方表示，有接到風聲，知道大嫂被抓了，除了搬離原租屋處外，還特意增設多支監視器，掌控屋外情況，怎知一時沒有注意，還是落到警方手裡。警訊後，今日下午依違反毒品危害管制條例，將黃男移送法辦。

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