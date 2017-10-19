無業男只為好玩 台北鬧區放6把火判刑3年半

2017-10-19 17:54

〔記者張文川／台北報導〕北巿西門町國賓戲院今年5月遭人縱火，警、消疏散近百人幸無人傷亡，檢警循線逮捕犯嫌無業男子林敬揚，查出他還犯下泰迪熊百貨、新光三越地下室等6起縱火案，以及1件竊盜案，林嫌被捕後還說，「看大家忙來忙去，看得很爽」；台北地院今依公共危險、竊盜等7罪，將他判刑3年6月。可上訴。

判決指出，林嫌是雲林人，有竊盜及毀損前科，目前無業，他獨自北上找工作，卻窩在網咖打電動，錢花光後再向父母索討，並接連犯下多起縱火案。

檢警發現，林嫌專挑人潮眾多的公共場所下手，今年5月陸續在湯姆熊百貨（原大亞百貨）5樓、新光三越地下2樓停車場、捷運淡水線廁所內，以打火機點燃滾筒衛生紙縱火，5月17日又到西門町國賓影城內縱火，讓消防人員疲於奔命。

消防局火場調查人員在國賓影城鑑驗發現，起火點位在影城3樓廁所的垃圾桶，懷疑遭人蓄意縱火，警方調閱監視器畫面，鎖定林男身分，在台北車站商圈信陽街一家網咖店將他逮捕。

林男到案供稱，未與影城結怨，只是因為好玩，才起意縱火，火警發生後，他還於會留在現場欣看自己造成的亂象，「看著大家忙來忙去，看得很爽」。

檢警擴大清查，證實林男共涉及6起縱火案件，以及1起竊盜案件，台北地檢署今年7月將他提起公訴，法院審理時林男認罪，北院今天宣判。