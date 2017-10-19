槍殺萬國幫老大富商 假釋中酒駕撞斷燈桿翻車

2017-10-19 17:52

〔記者陳恩惠／台北報導〕13年前，原是化妝品富商的鍾興陽，涉嫌開槍擊斃向他討債的萬國幫老大蕭胤瑀，鍾男被判處15年徒刑定讞，2年前獲假釋出獄，今天清晨5點多，他與友人徹夜飲酒後駕車返家，行經台北市中正路672號前，失控擦撞人行道路緣、再撞斷路旁燈桿，休旅車四腳朝天翻覆在路中央，警消據報發現，鍾嫌酒測值高達0.8毫克，訊後依公共危險罪送辦，士檢複訊後交保並限制住居，至於假釋資格是否撤銷，仍待法官審理。

台北市消防局119勤指中心今天上午5點12分獲報，士林區中正路680巷口有部轎車翻覆，駕駛一度受困車內，消防局立刻派出2部水箱車、1部特種車及1部救護車共12名救難救護員到場搶救。

救難救護人員抵達時，鍾姓男子已自行從駕駛座爬出脫困，獨自站在路旁等候警方到場。當時正值上班時間，休旅車橫躺在路中央，造成通往環快及18標的主線道塞車回堵，警方一邊連絡拖吊車，一邊忙著疏導交通。

警訊時，鍾嫌坦承今天凌晨1時受友人之邀，開車到台北聊天喝啤酒，結束後獨自駕車要回桃園市住處，沒想到邊開車邊撿東西，一時疏忽發生擦撞。他聲稱，回想整個晚上，大約只喝了2瓶啤酒，酒測值竟高達0.8毫克，自己也相當不解。由於鍾嫌自承錯誤，允諾賠償撞斷燈桿損失，警方同時通知台北市公園路燈管理處人員前來處理。

據了解，萬國幫老大蕭胤瑀於2004年2月11日晚間，到鍾興陽內湖別墅家中收賭債，卻遭鍾男搶下手槍，開槍打死，鍾當時聲稱是對方到家中討債，他擔心會蕭胤瑀攻擊家人，為自保才搶槍擊斃對方。法官以殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例，判鍾興陽15年，鍾翌年入獄服刑，直到2015年初獲假釋出獄。

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