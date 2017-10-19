性侵女網友還偷拍 渣男竟再要脅打野炮

2017-10-19 17:10

〔記者黃捷／台北報導〕許姓男子邀約女網友歡歡（化名）到家裡談心，卻趁歡歡服用精神藥物後昏睡之際，乘機性侵，還拿手機拍下，事後再次約打野砲遭拒，竟在臉書散布影片。士林地院依乘機性交判刑3年10月，另依散布猥褻影像罪再判刑4月，這部分徒刑可易科罰金12萬。

判決指出，許男2014年間透過「微信」認識歡歡，2015年6月某日得知歡歡心情不好，邀她來家裡聊天，歡歡在服用抗焦慮及扁桃腺發炎藥物後赴約，藥效發作昏睡，許男見有機可乘，竟脫下歡歡衣物性侵得逞，還拿手機拍下過程。

歡歡早上清醒後，發現許男已不在家，就自行離開。未料，隔天竟收到許男訊息，說手中有她的影片，要求再發生一次性關係，地點選在公廁或河濱，否則就要上傳臉書；歡歡當場拒絕，隔天就有親友告知她被偷拍，影片都在臉書上了。

許男否認犯行，辯稱碰面前他就會傳送色情文字或性器照片給歡歡，並約定要愛愛，歡歡卻還赴約，到他家時意識清楚，歡歡更於案發後10多天才報案，有違常情，可見歡歡是自願性交與被拍攝。

歡歡則供稱，當天吃藥後剛好被媽媽碎念，心情不好想找人聊天，剛好收到許男邀約，沒想太多就去了，並沒有約定要愛愛跟拍照，碰面後發現許男長得跟大頭貼不一樣，有點害怕想跑，但她不太會拒絕人，加上吃藥精神差，就在許男家中睡著了。

歡歡說，凌晨時雖有感覺怪怪的，但全身無力昏沉，腦袋空空一覺到天亮，不清楚發生什麼事，直到收到許男再次約炮，加上親友都在臉書上看到她的猥褻照，這才確定被性侵及偷拍。

合議庭勘驗許男拍攝的影片，發現性交過程中，歡歡全程閉眼，身體放鬆，期間曾發出微弱聲音問「發生什麼事」，許男立刻把手機轉到旁邊，畫面一片漆黑，可見歡歡確實意識不清，許男也害怕被發現偷拍。

此外，案發前許男曾傳訊「姐願意單純跟我愛愛」、「姐喜歡弟弟的○○嗎」、「現在去舔姐姐的○○可以嗎」，歡歡都明確回應「不舒服有點被你嚇到」、「我有男友你有女友這樣不好吧」，加上親友證稱案發後歡歡情緒很不好，最後認定許男有罪。