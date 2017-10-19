疑迷期貨負債千萬 男老師偷女老師家

2017-10-19 16:11

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮38歲某國小游姓男老師今天中午闖空門，闖進同事女老師家，當場被鄰居制伏帶到警察局。女老師氣憤又難過指出，為人師表怎麼可以做最壞的示範。男老師的弟弟表示，哥哥應該是玩期貨虧了近千萬元，還向地下錢莊借錢，早知道應該阻止他。

女老師的媽媽說，今天中午11點半左右，她那時候剛要回家，看到有男人從家裡走出來正在鎖門，她一時還懷疑是不是走錯家，可是回神一看，沒錯那是自己的家呀，怎麼有人從裡面走出來，而且家裡的狗吠的超大聲，超用力，她趕緊請鄰居來幫忙，將游男當場制伏，被鄰居直接帶到派出所。

女老師表示，其實10月12日她放在包包裡面的鑰匙就不見了，本來不以為意，以為只是弄丟了，今天才知道原來是被學校男老師偷走，為人師表，大家都教育小朋友不能亂拿別人的東西，怎麼可以做這樣不好的示範，她真的覺得又難過又生氣。

女老師指出，游男應該知道她那時候正在上課，趁那時候到家裡想偷東西，，因為家裡客廳有養3隻狗，每隻看到陌生人都會狂吠，游男應該是無法進到家裡搜刮，所以空手而歸，沒有拿走家裡的財物，很快就出來，結果被媽媽遇到，媽媽被嚇得直發抖。

游男被抓到後低頭不發一語，游男的弟弟說，哥哥大學的時候玩期貨虧了很多錢，可能有近千萬的負債，還有向地下錢莊借錢，應該是被逼到走投無路，才走上這條路，早知道大學的時候就應該阻止哥哥繼續玩期貨，今天就不會有這樣的事情發生，股票的買賣政府收了很多稅，但是對於投資人卻沒有心理上的防治措施，也希望政府機關可以重視這樣的問題。

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