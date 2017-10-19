賣賽鴿假藥獲利109萬元 啟基公司緩起訴

2017-10-19 16:08

［記者魏瑾筠／桃園報導］上市公司啟基生技股份有限公司（6285）及董事長蔡榮輝涉嫌自去年3月起，未經核准擅自製造、販售鴿用藥品及業務登載不實。桃園地檢署今偵結全案，考量蔡男及啟基公司坦承犯行、繳回犯罪所得109萬餘元，依違反《藥事法》處分蔡男及啟基公司緩起訴1年，半年內須繳交30萬元處分金。

啟基賽鴿偽藥案爆發於去年3月間，當時董事長蔡榮輝應訊坦承指示不知情的生產部員工製造偽藥，另請不知情的印刷業者在藥品外盒印製藥品許可證字號。

檢方深入調查發現，全案源於雲林某電視台兩名陳姓及施姓主持人共同主持賽鴿節目，因兩人都有飼養賽鴿，知道市面上有鴿用藥品需求，經友人牽線認識蔡榮輝，與其洽談由啟基公司製造鴿用藥品，再由兩人在節目中及網路平台販售。

檢方指出，蔡榮輝與施姓主持人於2015年12月25日簽立經銷合約書及銷售合同，約定由啟基公司製造鴿用藥品，利用啟基公司經核准的動物用藥品，擅自製造賽鴿用偽藥並販售，遭桃園市政府動物保護防疫處函送及法務部調查局桃園市調查處移送偵辦，蔡榮輝在調查局詢問及地檢署偵訊時均坦承不諱。

蔡榮輝及啟基公司因販賣賽鴿用偽藥觸法，桃園地檢署檢察官審酌後，認為蔡男及啟基公司坦承犯行、無犯罪前科且深感悔悟，又因偽藥僅供賽鴿使用，非供一般食用動物使用，對於社會大眾健康並無危害，啟基公司也已繳回犯罪所得109萬餘元，認為蔡男及啟基公司歷此教訓知所警惕，因此參酌「刑法」第57條予以緩起訴處分。