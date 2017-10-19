人頭購車、假失竊 車商聯手親友詐保得手至少3500萬

2017-10-19 15:30

〔記者邱俊福／台北報導〕男子林水金為首的不法集團，涉嫌夥同多家汽車修配廠、中古汽車商行以收購重大事故車、自境外進口低價BMW、BENZ等名牌中古轎車後，找來多名親朋好友充作「人頭車主」，投保汽車竊盜險，隨後刻意製作失竊情節詐保，初步清查10年來至少得手71輛，詐得3500萬元保險金，刑事局今天宣布搗破，逮林等33人到案。

警方表示，林嫌本身從事汽車零售業，涉嫌夥同多家汽車修配廠、中古汽車商行以收購重大事故車、因車禍造成車損或車況不佳欲脫手變現的車輛，以及自境外進口遠低於市價行情BMW、BENZ等名牌中古轎車。

隨後，該集團找來多名親朋好友充作「人頭車主」，將有問題的車輛過戶到車主名下，投保汽車竊盜險，俟保險期間到期前，由林嫌等人指示「人頭車主」將車輛放置於約定、無監視器的安全地點後，再由其他共犯持預先複製的鑰匙前往上開約定地點將該車駛離藏匿，佯裝該車被竊，隨後向相關產物保險公司申請保險金理賠。

警方從受理案件中發現，部分車主對停放車輛前後的行蹤與目的交待不清，循線調閱發現相關案件中有許多共通不合理之處，遂報台中地檢署檢察官黃嘉生指揮偵辦，透過金流、交易文件抽絲剝繭，日前前往台中市沙鹿、太平等地區執行，一口氣拘提林等33人共犯到案，另查扣疑似套裝及涉案車輛計12部，詢後依詐欺、竊盜、誣告、偽造文書及組織犯罪防制條例等罪移送檢方偵辦。