賭場討債逼人自殺 還到火葬場確認是否詐死

2017-10-19 14:38

〔記者林國賢／雲林報導〕職業賭場逼人為盜、自殺，還到火葬場確認被害人是否死亡，並繼續向被害人妻子追討賭債，雲林縣警察局經3個月佈線偵辦，昨晚攻堅逮捕8名賭場工作人員，與49名賭客，偵訊後依賭博等罪嫌移送法辦，另繼續追捕涉嫌討債李姓嫌犯。

警方指出，雲林縣經營農產行的廖姓男子今年6月間至嘉義市一處職業賭場賭輸90多萬，無力償還，被李嫌等人強押至嘉義市，拿走廖妻皮包內17萬元，之後又以百般方式催討賭債。

警方表示，廖男在走投無路下，鋌而走險於彰化、雲林等地犯下多起偷竊、強盜案，利用不法所得償還賭債，廖男被雲林警方逮捕，6月22日彰化警方借提偵訊時，竟因羞愧無顏面對家人，在彰化地方法院檢察署法警室自縊，經送醫於數日後不治身亡。

李嫌等人認為被害人可能詐死，甚至駕車至雲林縣虎尾鎮惠來火葬場內，查看確認被害人是否真已死亡，仍利用各種方法向被害人妻子逼取剩餘賭債。

不過，嫌犯否認逼債，並表示因與死者認識半年多，前往弔唁，若是前往確認死者是否詐死，就不會包奠儀，還留下真實姓名。

警方調查，該賭場以企業化之方式營運，還會拉攏賭客加入賭場股東，擴大賭場規模，賭場每日下午4點準時營業，晚上10時結束營業，賭客多為菜籃族婦女，也有許多外籍婦人，嘉義縣一間企業社小開在該賭場數了數百萬元，為了償債，只好放棄經營權，還有賭客輸掉向朋友借來開業的600多萬，只好開計程車維生。

專案小組於昨日動員60名警力攻堅，查獲李嫌等共犯8名、賭客49名，並於現場查扣現金約200萬元及筒仔麻將、監視器鏡頭、螢幕1臺等賭具一批，全案警方依刑法賭博罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦；賭客移由嘉義市政府警察局依法裁處。