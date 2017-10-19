柯基犬走失怎辦？警方這麼做找到飼主

2017-10-19 13:46

〔記者許國楨／台中報導〕兩名男大生日前發現一隻柯基犬在路上閒晃，唯恐牠被車子撞到帶到警所求助，警方隨即利用網路號召力將柯基犬照片放在公開群組上，最後透過警所成立的鄰里長通訊群組中，迅速找到狗狗主人帶回，男大生對於狗狗尚未送交保護動物機構之前警方能積極協助狗狗找到回家的路，大讚「有你們真好！」

2名嶺東科技大學的男大生當天晚間9時許走進第四分局春社派出所，腳邊還跟著一隻可愛的柯基犬，男大生說，稍早在文山六街與保安五街口發現這隻狗狗在馬路上閒晃，因為狗狗看起來很乾淨也不怕人，研判應是有人飼養，因此先將狗狗牽至路邊並在原地等待是飼主，未料苦等多時仍未有人詢問，唯恐狗狗被來往車子撞到才將牠帶至警所求助。

所長魏綉薌得知後隨即請值班警員陳嘉瑤將狗狗拍照並傳至南屯大小事臉書社團上，但卻一直未有人回覆，陳員思索後根據狗狗拾獲地點推測應該是附近住戶所飼養，靈機一動把照片放到派出所為了治安交通安全所經營的里鄰長通訊群組中，果然沒多久就有一名鄰長表示狗狗是他家附近鄰居所飼養，隨即協助通知飼主前來領回。

2名男大生從晚上9點將狗狗送至派出所後，一直等到10點飼主來領回才離開，離開前非常感謝警方用心處理此事，沒有因為只是一件狗狗走失的小案件就草率處理，正因為用心處理才能夠這麼快就找到狗狗主人，大讚「有你們這樣的人民保母真好!」