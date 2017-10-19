粗心女總務57萬公款掉公車上 超暖心司機這麼做

2017-10-19 12:40

〔記者許國楨／台中報導〕在台中市某國中擔任總務的詹姓女子，前天搭公車竟將內有57萬元公款的袋子遺落車上，黃姓司機發現後二話不說，立即將公車直接開到警所報案招領，警方隨即電話通知該校詢問有無職員遺失袋子，同時請黃男通報總站以便失主查詢，10幾分鐘後順利聯繫上詹女前來認領，讓鉅款失而復得的詹女既開心又感慶幸。

警方指出，前晚8點多突然有一輛公車開到第五分局四平派出所前，只見51歲的黃姓司機拿著一只袋子快步走入所內，向警員林俊逸、陳樹曦等人表示，剛才在車上發現一個內有數個信封的袋子，且信封內都有現金，心想失主一定很焦急，才會直奔警所報案求助。

員警查看信封見均為某國中公文袋，直覺應是學校職員遺落，除電話聯繫該校有無職員遺失，同時請黃男先辦理遺失作業及清點現金，並將拾獲情形通報客運總站，以便失主查詢，後來總站電話聯繫，34歲的詹姓女子詢問是否有在車上拾獲袋子，員警立即請其直接至派出所，10幾分鐘後果見心急如焚的詹女前來。

林員請詹女描述遺失過程及袋子模樣，經確認無誤後讓詹女領回保管，在國中總務處任職的詹女表示，平時都會搭乘公車上下班，今天下車時忘記置於腳邊的袋子，快到家時才驚覺遺落在公車上，因為袋子內放著明早要給家長會的公款57萬元，心中著急不已，深怕遺失要賠償，沒想到就接到派出所電話通知，對於公款失而復得既開心又慶幸，也對黃姓司機及員警的積極感激不已、連聲道謝。