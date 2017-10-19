整復師違法針灸 還推護髮機「腦灸」

2017-10-19 12:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台北市54歲蔡姓男子具整復師資格，但沒有中醫師執照，多年來卻在苗栗縣替人進行放血、針灸、電療等醫療行為，苗栗縣政府衛生局人員昨天會同警方前往稽查，當場有4名顧客在接受針灸、電療、拔罐服務；警方另發現蔡男推出「腦灸」新服務，但使用的「醫療儀器」，竟是一台美容院常見的護髮機。警訊後，依違反「醫師法」將蔡男送辦。

衛生局醫政科獲報，指蔡男多年來在苗栗縣公館鄉住家私設的「整復所」，替人進行放血、針灸、電療、拔罐等醫療行為。

衛生局人員昨天會同縣警察局刑警大隊前往稽查，當場發現蔡男正在替4名顧客服務。其中1名65歲陳姓老婦，3年多來，已接受蔡男70多次治療；另有一對50多歲邱姓夫婦，從桃園市慕名前往8次；4人都表示蔡男的治療有效，每次治療完畢，就包給蔡男500到2000元不等的紅包答謝。

但蔡男似乎也知道違法，他向警方供稱，知道不能扎針，所以沒有對外營業，顧客都是經口耳相傳前來，他也經本人同意才施行針灸等，費用也是顧客們隨緣留下。

因蔡男行為涉嫌違反「醫師法」，警方將現場針灸針劑、痠痛貼布等物品查扣時，另發現蔡男近期推出「腦灸」新服務，宣稱具預防腦中風、白髮變黑髮、髮質增生的功效，但使用的「醫療儀器」，竟是一台美容院常見的護髮機。且蔡男自稱為博士，但警方調查，他僅是大學學歷。

衛生局醫政科也表示，蔡男曾參與整復師課程訓練，具整復師資格，可以手部替人進行按摩、推拿等服務，但沒有中醫師執照，不能從事針灸、電療、放血等醫療行為，違反「醫師法」。