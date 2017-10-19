桃園110半數以上民眾亂打 桃園將開罰

2017-10-19 12:22

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市110報案電話，一年通話量約60多萬件，不派遣案件數大約占55％左右，其中精神異常、騷擾電話、酒醉電話就佔了13.6％，市議員謝彰文今天在議會警察局工作報告時，認為110電話遭濫用情形嚴重，要求有效提升報案率；警察局長黎文明說，去年修法，亂打110電話可拘留3天或處以1萬2千元以下罰款，這部分會宣導後加以執行。

謝彰文說，桃園市110報案件數逐年增加，從103年62萬6957件，到104年65萬9906件、 105年66萬0941件，今年1月至8月則是45萬3770件，統計103年至106年8月，110受理報案量240萬1574件，無效報案134萬9503件、占55%，平均每2通報案電話就有1通是無效報案，顯示該110遭濫用程度非常嚴重。

謝彰文表示，以105年為例，分析無效報案，重複報案占40%、線路中斷31.6%、諮詢服務14.8%、精神異常8.7%、騷擾電話3.6%、酒醉民眾1.3%，值得一提騷擾電話部分，106年1月至8月比同期成長2.2倍，警察局應該要有效遏止。

謝彰文說，目前110專線有18位員警分成3班、每班6人在線上提供24小時服務，以105年為例，平均每月受理報案量為5萬5078件，每天受理案量為1836件。

黎文明說，「社會秩序維護法部分條文修正案」去年6月公布實施，明訂無故撥打110報案專線，經勸阻不聽者，可拘留3天或1萬2千元以下罰款，未來會透過不同管道進行宣導，呼籲民眾不要濫用110電話。