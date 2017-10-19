剛出生嬰兒 疑被保母男友打到骨折、小腿變形

林童雙下肢都嚴重骨折，打上石膏。（記者楊政郡翻攝）

2017-10-19 12:01

［記者楊政郡／台中報導］104年4月5個月林姓男嬰，委託陳姓母女（均無保母證照）24小時照顧，竟出現右側股骨、右側脛骨、右側橈骨、右側尺骨、左側脛骨等骨折的重傷害，陳姓母女矢口否認虐童，也通過測謊，中檢兩度不起訴處分，但台中高分檢自行開庭偵查，今天命台中地檢對陳姓母女，因其疏忽與林童傷害間有因果關係，依業務過失重傷害起訴，且另案追查陳女的配偶王宏碩涉嫌虐童，王滯留紐西蘭打工未歸，另行傳喚偵查。

起訴書指出，林姓男童（103年11月生）出生滿月，就委託陳姓母女（母54歲、女32歲）24小時照顧。104年4月17日晚上陳女就通知林童四肢浮腫、精神狀況差，林童生父母翌日帶到診所，情況嚴重轉診至台中榮總，檢查後發現右側股骨、右側脛骨、右側橈骨、右側尺骨、左側脛骨等均骨折的重傷害，左小腿外翻變形，已有重大難治的傷害。

林童父母控告陳姓母女，但陳姓母女否認虐童，也無直接證據，且兩人都經過測謊反應，加上同年4月8日、11日林童有因流感就醫，僅11日在腹股溝及生殖器有發現瘀青，醫師記錄都是無異常。

為何短短一周會出現這麼多傷害！依台中榮總報告林童有多處新舊傷，不是單次行為造成，也非同一時間，已有部分骨折處癒合，正確受傷時間已難估計。

此案兩度不起訴，台中高分檢檢察長江惠民指示該署檢察官深入調查，發現這段時間內，陳姓保母的男友王宏碩正好回國與他們同住，且還出現陳保母外出，完全交代王男一人照顧林童的情形，林童僅5個月大，連翻身都有困難，王嫌出手虐待的可能性很高，且有相關證據佐證。

江惠民今命令中檢，依業務過失致重傷害起訴陳姓母女，她們疏於照顧，讓外人有機會下手虐童，還把嬰兒交待給他人，其疏失與林童之傷害有因果關係，至於王男虐童罪嫌則由檢方另行立案偵辦。

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