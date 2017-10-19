中山大學宿舍凌晨傳火警 疏散60人幸無傷亡

2017-10-19 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄中山大學武嶺三村的國際企業經營班學員宿舍，今凌晨2時許，一樓盥洗室疑因通風設備過熱，導致電線走火，經緊急疏散，幸未造成人員傷亡。

綜合媒體報導，事發當時，有名男同學如廁發現有濃煙竄出，驚覺不對勁，隨即報案。警消獲報即赴現場撲滅火勢，同時緊急疏散宿舍內60名學生，這場火警造成盥洗室、天花板部分焦黑掉落，露出管線。

報導指出，初步研判，疑似盥洗室內的通風扇過熱，電線短路起火燃燒，幸好及時發現，火勢才沒蔓延，無人傷亡、虛驚一場。